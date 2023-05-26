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Metal fabrikasında patlama: 6 yaralı

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Çorum'da bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çorum-Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasının döküm bölümündeki eritme ocağında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu. Patlama esnasında fabrikada çalışan 6 işçi yaralandı.

Metal fabrikasında patlama: 6 yaralı

ÇORUM Çorum'da bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum- Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir metal fabrikasının döküm bölümündeki eritme ocağında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu. Patlama esnasında fabrikada çalışan 6 işçi yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

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