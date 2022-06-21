Meta, VR ürünlerinin prototiplerini tanıttı!

Geçtiğimiz yıl Facebook için adeta bir dönüm noktası oldu. Şirket, Facebook Connect 2021'de yeniden markalaştı ve bağlı tüm hizmetleriyle yeni kurulan Meta'nın çatısı altına girdi. Aynı zamanda şu sıralar sıklıkla karşımıza çıkan Mark Zuckerberg'in çılgın projesi Metaverse de hayatımıza girdi.

Tabii Zuckerberg'in Metaverse'e dair açıkladığı hedeflerin gerçekleştirilmesinde VR teknolojileri kritik bir rol oynuyor. Günümüzdeki VR başlıkları üst düzey 3 boyutlu görsel deneyimleri sunsa da halen gerçek dünyada gördüklerimizden farklı. Ancak Meta, bu konu üzerinde hem maddi hem de manevi yoğun bir mesai harcıyor. Son olarak şirket, yeni VR ürünlerinin prototiplerini gösterdi.

Meta, VR ürünlerinin prototiplerini gösterdi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi VR başlıkları, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar ve telefonların sunduğundan daha düşük çözünürlüğe sahip. Hatta ürünün lensleri, bir süre sonra kullanıcıların görüş kalitesini bozuyor. Kısacası uzun süreler kullanılamıyor.

Meta, Sanal Gerçeklik (VR) alanında bu gibi sorunları ortadan kaldıran ve kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkaran bir görüntüleme sistemi oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu teknoloji, gelişmiş ve hafif bir ekrana sahip olmasının yanı sıra kullanıcıya VR başlığı takıyor olmasına rağmen gerçek bir dünyaya bakma deneyimi sunuyor.

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Burada görüntü araştırması konseptinde ulaşabileceğiniz en yüksek nokta lanse edilen Görsel Turing Testi kritik bir öneme sahip. Zira Meta'nın Reality Labs VR bölümündeki Görüntü Sistemleri Araştırması (DSR) ekibi, söz konusu testi geçebilmek için bazı yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor.

Meta'nın Görsel Turing Testi'ni geçmek için geliştirdiği teknolojiler şöyle;

Doğru şekilde odaklanmayı sağlayan ve kol mesafesinde uzun süre net ve rahat görüş sağlayan "değişken odaklı" teknoloji

Optik görüntülemeyle ortaya çıkan bükülme ve renk saçakları gibi optik sapmaları gidermeye yardımcı olan görsel bozulma düzeltmesi

20/20 veya 6/6 insan görüşüne yaklaşan veya aşan çözünürlük

VR'da renk, parlaklık ve kontrast aralığını genişleten yüksek dinamik aralıklı (HDR) görüntüleme teknolojisi

Bunun dışında DSR, başlıkların formlarını ve yukarıdaki öğelere yer açmak için mevcut VR başlıklarının boyutunu, ağırlığını ve gücünü mümkün olduğunca nasıl azaltacağını araştıran prototipler geliştiriyor.

Half Dome Serisi

DSR, kompakt form faktörlerinde 2017'de Half Dome Zero'yu geliştirdi. Halefi Half Dome 1'de görüş alanı 140 dereceye çıkarken, Half Dome 2'de başlık optikleri küçültüldü ve ağırlığı da 200 gram azaltıldı. Half Dome 3 ile ise başlığın tüm hareketli mekanik parçalarını sıvı kristal lenslerle değiştirip başlığın boyutunu ve ağırlığını daha da azaltan elektronik değişken odaklı teknolojiyi tanıttılar.

Görsel Bozulma Simülatörü

VR'da göz hareket ettikçe ortamdaki her şey hareket eder ve gerçeklik büyük ölçüde azalır. DSR, bu sorunu ortadan kaldırabilmek için 3D TV teknolojisini lens emülasyon yazılımıyla birleştiren bir VR görsel bozulma simülatörü geliştirdi. Bu sistem, DSR'nin lensleri üretmeden önce tasarlama aşamasında kullanılan genel amaçlı bir araç konumunda.

Butterscotch

Butterscotch, Retina çözünürlüğünü VR'a da getirmek için tasarlandı. TV ve akıllı telefon gibi elektronik cihazlar 60 piksel/derece (ppd) ölçütünü geçti, ancak VR bunlara kıyasla geride kaldı. Bunun nedeni ise görüş alanı pikselleri daha geniş bir alana yayması ve çözünürlüğün düşmesi.

Starburst

Starburst, DSR tarafından üretildi ve prototip HDR VR başlığı diyebiliriz. HDR, VR ortamında gerçekçiliğin ve derinlik duygusunun artmasıyla bağlantılı olan en önemli teknoloji konumunda. VR'da maksimum nit sayısı (HDR ölçü birimi) Quest 2'de ve 100 nit olarak ölçülmüştü. Ancak söz konusu prototipin 20 bin nit parlaklık ürettiğini belirtelim. Bu da kendisini bugüne dek üretilmiş en parlak HDR ekranlarından ve birkaç 3D ekrandan biri yapıyor.

Holocake 2

Meta'nın şimdiye kadar ürettiği en hafif ve ince VR başlığı Holocake 2 olarak gösteriliyor. Üründe orijinal holografik optik prototipinden esinlenildi. Ayrıca şu ana kadar çıkan tüm PC VR uygulamalarını çalıştırabilen ve tamamen işlevsel bir başlık konumunda.

Mirror Lake

DSR'nin son yedi yılda geliştirdiği tüm görsel teknolojileri entegre eden değişken odaklı ve kayak gözlüğü benzeri bir forma sahip Mirror Lake, yeni nesil bir görüntüleme sistemi konumunda. Tabii yukarıda da belirttiğimiz üzere şirketin ana hedeflerinden birisi de Görsel Turing Testi'ni geçebilmek. Burada Mirror Lake, potansiyel tasarımlar arasında öne çıkıyor diyebiliriz.

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