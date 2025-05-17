Meta Platforms, İnternet Dolandırıcılığında Öne Çıkıyor

NEW YORK, 17 Mayıs (Xinhua) -- Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta Platforms şirketinin, giderek artan bir şekilde internet dolandırıcılığının en önemli unsurlarından biri haline geldiği belirtildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) cuma günü düzenleyici kurumlar, bankalar ve şirket içi belgelere dayandırdığı haberine göre, şirket 2023 ve 2024 yazları arasında JPMorgan Chase için Zelle üzerinden bildirilen dolandırıcılık vakalarının neredeyse yarısıyla ilişkili bulundu. Zelle, ABD'nin en büyük bankası JPMorgan ve Wells Fargo gibi bankacılık devlerinin sahip olduğu uçtan uca bir ödeme platformu. Zelle hizmeti sunan diğer bankalar da benzer şekilde Meta kaynaklı yüksek oranda dolandırıcılık vakası bildiriyor.

İngiltere ve Avustralya'nın düzenleyici kuruluşları da Meta platformlarından kaynaklanan benzer düzeylerde dolandırıcılık olayları tespit etti. Şirketin 2022 yılına ait iç analizleri ise daha da endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Platformda yeni aktif olan reklam verenlerin yüzde 70'i dolandırıcılık, yasadışı ürün ya da "düşük kaliteli" ürün pazarlaması yapıyor.

Haberde, "Meta'nın platformlarının günlük 3 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldığı göz önüne alındığında, dolandırıcılığın şirket için yeni bir olgu olmaması gerekir. Kripto paralar, üretken yapay zeka ve Güneydoğu Asya merkezli büyük uluslararası suç şebekelerinin yükselişi de eklenince, Meta'nın dolandırıcılık sorunu giderek büyüyor ve bu durum son birkaç yıldır şirket çalışanları tarafından sürekli olarak dile getiriliyor" denildi.

Şirketin mevcut ve eski çalışanlarının ifadelerine göre Meta, geçtiğimiz yıl reklam gelirlerinde yüzde 22'lik artışla 160 milyar doları aşan geliri korumak için, dolandırıcılık yaptığı bilinen kullanıcıları bile platformdan uzaklaştırmakta isteksiz davranıyor. Haberde, "Kullanıcıların geçmişte dolandırıcılıkla bağlantılı olduğuna dair bilgilerin bulunmasına rağmen, Meta'nın bu kullanıcıları kaldırmakta isteksiz davrandığı" vurgulanıyor.