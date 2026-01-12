Meta, Avustralya'da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin sosyal medya hesabını kapattı

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcılarının platformlara erişimini engelleyen yasa uyarınca yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) Meta'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcıları, sosyal medyanın gençler üzerindeki zararlı etkisini azaltmak amacıyla 10 Aralık 2025'te hayata geçirilen yasa kapsamında çeşitli platformlara erişemiyor.

Şirket, 16 yaş altına ait olduğunu tespit ettiği yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını belirterek, Instagram'dan yaklaşık 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin hesabın 4-11 Aralık 2025 tarihlerinde kapatıldığını duyurdu.

Meta, hükümetin yasak getirmekten ziyade sektörle "yapıcı işbirliği" içinde "güvenli, gizliliği koruyan ve yaşa uygun çevrim içi deneyimlerin" geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, kullanıcının yaşını doğrulamak için kullanılan "tutarsız" doğrulama yöntemlerini ise eleştirdi.

Başbakan Anthony Albanese hükümetinin de bu hafta içinde 16 yaş altına ait kaç sosyal medya hesabının kapatıldığına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş sınırı

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödemesi öngörülüyor.