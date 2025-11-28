Mesud Barzani'nin Melaye Ciziri Sempozyumu İçin Şırnak'a Gelmesi Bekleniyor

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak Valiliği'nce düzenlenen 4. Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere cumartesi günü Şırnak'a gelmesi bekleniyor.

Kürt asıllı mutasavvıf, şair ve alim Melaye Ciziri'nin mirasını ve düşünce dünyasını yaşatmak amacıyla Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı'nca bu yıl düzenlenen Melaye Ciziri Sempozyumu 28-29 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sempozyuma Türkiye'den ve uluslararası alanda birçok akademisyen, yazar ve şair katılacak.

Sempozyuma davetliler arasında Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'nin de yer aldığı öğrenildi. Şırnak Valiliği'nce yapılan davetle Mesud Barzani'nin cumartesi günü Cizre ilçesinde sempozyumun düzenleneceği oturuma katılarak konuşma yapması bekleniyor.

Mesud Barzani, son olarak 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın misafiri olarak Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.