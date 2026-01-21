Haberler

Kdp Lideri Barzani, Papa 14'üncü Leo ile Görüşmek Üzere İtalya'ya Gitti

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin lideri Mesud Barzani, İtalya'ya yaptığı ziyaret sırasında Papa 14'üncü Leo ile bir araya gelecek. Ziyaretin amacı, IKBY ile İtalya arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirmek.

(ANKARA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sembolik lideri ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Papa 14'üncü Leo ile görüşmek üzere resmi davet üzerine İtalya'ya gitti.

KDP Dış İlişkiler ofisinin aktardığı bilgiye göre, Barzani öğle saatlerinde İtalya'ya ulaştı. Ziyaret kapsamında Barzani'nin Papa 14'üncü Leo ile bir araya gelmesi ve ayrıca İtalya'nın üst düzey siyasi yetkilileriyle bir dizi temas gerçekleştirmesi planlanıyor.

Görüşmelerde IKBY ile İtalya arasındaki ilişkilerin yanı sıra Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Barzani'nin temaslarında, Suriye Ordusu ve SDG arasındaki çatışmalar, can kayıpları ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik uluslararası destek konularını gündeme getireceği belirtildi.

Ziyaretin önemli başlıklarından birinin de IKBY'nin "Ortadoğu'da barış ve dinler arası bir arada yaşamın merkezi olarak tanıtılması olduğu" ifade edildi. Barzani, Vatikan'a ikinci kez ziyarette bulunuyor. İlk ziyaretini Mayıs 2014'te gerçekleştiren Barzani, o dönemde Papa Francis ile görüşmüştü.

Kaynak: ANKA / Güncel
