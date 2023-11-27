MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında gerekli uygulamaları teşvik etmenin yanında farkındalık ve ortak bir bilinç oluşturmanın önemini biliyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında gerekli uygulamaları teşvik etmenin yanında farkındalık ve ortak bir bilinç oluşturmanın önemini biliyoruz. Sıfır kaza hedefine katkı sunmasının yanı sıra konu ile ilgili kültürü yayma açısından da bu ödül programını Bakanlık olarak oldukça önemsiyoruz." dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

5 kategoride 33 projenin ödüllendirildiği törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan da katıldı.

Törende konuşan Kacır, Türkiye'nin ilk ve en büyük işveren sendikası MESS'in 64 yıllık serüveniyle, Türkiye'nin çalışma hayatında güzide bir yere sahip olduğunu söyledi.

MESS'in temsil ettiği 268 işveren üyesinde, doğrudan 230 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Kacır, "Dolaylı olarak ise istihdam edilen kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. MESS, 'Yeni nesil sendikacılık' anlayışıyla Türkiye'nin iş barışına ciddi katkılar sağlıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm sektörleri ilgilendirirken, metal sanayisinde ayrı bir önemi ve ciddiyeti var. MESS üyesi iş yerlerinde çalışanlarımızın işçi sağlığının ve iş güvenliğinin her zaman ön planda tutulduğuna şahitlik ediyoruz." diye konuştu.

Kacır, işveren, işçi ve devlet olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliğinin üç tarafının olduğuna değinerek, "İşveren bakımından 2015 yılından itibaren MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki başarılı örnekler ödüllendiriliyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında gerekli uygulamaları teşvik etmenin yanında farkındalık ve ortak bir bilinç oluşturmanın önemini biliyoruz. Sıfır kaza hedefine katkı sunmasının yanı sıra konu ile ilgili kültürü yayma açısından da bu ödül programını Bakanlık olarak oldukça önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

" Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız"

Geride bırakılan 21 yılda büyük bir sanayi ve teknoloji ekosistemi kurduklarını aktaran Kacır, bu ekosistem ile Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Teknoloji üreterek, alın teri dökerek ' Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Tabi, tüm bunları yaparken her zaman insan odaklı bir yaklaşım sergilemeye gayret ettik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü şiar edinmiş bir anlayışla hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında önlemler alırken çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumanın kamu olarak görevleri arasında yer aldığına işaret eden Kacır, çalışanların motivasyonlarını artıran, iş yerlerindeki stresi azaltan, iş performanslarını yükselten bir anlayışla hareket ettiklerine vurgu yaptı.

Kacır, savunma sanayisinde savaş paradigmalarını değiştiren atılımları gerçekleştirme sebeplerinin insan odaklı kalkınma anlayışları olduğunu belirterek, "İnsanımızı temel alan bir yaklaşımla yerli ve milli otomobilimiz Togg'u milletimizin hizmetine sunuyoruz. İnsanımızı temel alan bir yaklaşımla kendi topraklarımızda kendi imkanlarımızla, kendi teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Bugün bölgesinde söz sahibi, dünyada güç unsuru bir Türkiye'den söz ediyorsak, temelinde insanımıza verdiğimiz değer bulunmaktadır." dedi.

"Tam Bağımsız Türkiye" vizyonuyla, "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefi istikametinde çalışmalarını sürdüklerini vurgulayan Kacır, düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtiklerini anlattı.

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji gelişimi yolculuğu devam ederken, istikrarlı büyüme trendini sürdürmeleri için dijital dönüşümün kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, "MESS'le yol arkadaşlığımız bu açıdan da oldukça kıymetli. Başarılı yürüyüşümüze en büyük örneklerden biri MEXT Teknoloji Merkezi. Sanayimizin dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik etmek, dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla kurulan MEXT Teknoloji Merkezi; firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğuna destek oluyor. 10 binlerce kişiye dijital yetkinlikler kazandırıyor. Uluslararası heyetlerle bir araya geldiğimizde, dijital dönüşüm çalışmalarında MEXT'i örnek gösteriyoruz. Sanayimizin yeni teknolojileri benimsemesini MEXT'le hızlandırıyor, iş birliklerini MEXT'le artırıyor ve dijital dönüşüm vizyonumuzu MEXT'le geliştiriyoruz." görüşünü paylaştı.

Dijital dönüşüm teşvikleri, eğitimler, yapay zeka, mobilite gibi pek çok alanda yakın işbirliği içinde çalıştıklarına işaret eden Kacır, dijital dönüşümün, insan etkisini azaltırken, yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçeceğini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Model fabrikalarımız; fabrikaların yalın üretimde ve dijital dönüşümlerinde rol model olarak 8 şehrimizde çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki süreçte model fabrika bulunan şehir sayımızı 14'e yükselteceğiz. Kamu-Özel İş Birliği Modeli'yle hızlı ve yaygın bir sanayileşmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Sanayi Master Planı'nı hazırlarken, üretim ve istihdam koridorları kuracağız. Sanayi alanlarımızı 5 yılda iki katına, 10 yılda ülkemiz yüzölçümünün yüzde 1'ine çıkaracağız. Daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir sanayi için, Dünya Bankası ortaklığı ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni başlatıyoruz. Bu proje için yaklaşık 450 milyon dolar kaynak ayırdık. Ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında Türkiye İmalat Sanayinin Yeşil Dönüşümü Projesi'ni hayata geçireceğiz.

Öte yandan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mız kapsamında desteklediğimiz 185 proje ile ülkemizin yapısal cari açığının azaltılması noktasında önemli ölçüde ilerleme sağlıyoruz. Kalkınma yolculuğumuzun ana unsuru Türk sanayisi ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde başarılı büyüme trendimizi sürdüreceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nda; 'Tam Bağımsız Türkiye' anlayışıyla ve 'Milli 'Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzla ilerleyeceğiz."

Etkinlikte, iş sağlığı ve güvenliğinin hayatın her alanında olduğunu vurgulamak üzere gerçekleşen panelde; Türkiye'ye ilk kez böyle bir etkinlik için gelen, iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan, "Uçan Fin" adıyla anılan F1 Pilotu Mika Häkkinen, dünya çapında çok sayıda şampiyonluğa sahip Red Bull pilotu Melanie Astles ve Serbest Dalış'ta çok sayıda dünya şampiyonluğu olan Devrim Cenk Ulusoy da konuşmacı olarak yer aldı.