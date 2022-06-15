Meslektaşını öldüren doktor: Şizofreni hastasıyım, hatırlamıyorum

MERSİN'de meslektaşı Ahmet Dikmen'i öldüren ve 'kasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan doktor Hasan Çayır, ilk duruşmadaki yaptığı savunmasında şizofreni hastası olduğunu ve olayı hatırlamadığını belirterek, "Adana ve Samsun ruh sağlığı hastanelerinde Mersin Üniversitesi hastanesinde şizofren olduğuma dair raporlar verilmişti. En son Kayseri hastanesinde de rapor verildi. Olaya ilişkin bir şey diyemiyorum, hatırlamıyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 20 Ekim'de Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Hasan Çayır ile aralarında husumet bulunan meslektaşı Ahmet Dikmen arasında arasında tartışma çıktı. Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle taraflar ayrılırken, aracından aldığı tüfekle tekrar aile sağlığı merkezine gelen çayır, tartıştığı meslektaşı Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikmen, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hasan Çayır, tutuklandı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti sanık Hasan Çayır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.