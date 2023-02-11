Meslektaşı eşiyle enkazda ölen Hatice öğretmen, toprağa verildi

HATAY'da, kendisi gibi öğretmen olan eşi ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatice Yurt Ökmen (29), memleketi Muğla'da toprağa verildi.

HATAY'da, kendisi gibi öğretmen olan eşi ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatice Yurt Ökmen (29), memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'da, Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak'taki Prestij Asi Apartmanı'nda oturan öğretmen çift Hatice Yurt Ökmen ile Gökhan Ökmen (32), enkaz altında kaldı. Burada arama-kurtarma çalışması başlatan ekipler, çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Hatice Yurt Ökmen cenazesi, memleketi Muğla Bodrum'a getirildi. Bitez Adliye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Hatice Yurt Ökmen'in cenazesi, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi Gökhan Ökmen'in cenazesi ise memleketi İzmir'e gönderilecek. Çiftin 5 yıllık matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.