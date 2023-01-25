10 kurşunla karısını öldürüp intihara kalkışan polis de hayatını kaybetti Güncel Haberler Kırşehir'de meslektaşı olan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ı tabancayla 10 el ateş ederek öldürdükten sonra kendisini de vuran özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. 22 Ocak günü saat 12.00 sıralarında Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi. 10 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ Oğulları A.Y.'yi otomobilde bırakan çiftin, çocuklarının velayeti nedeniyle sokaktaki tartışması, kavgaya dönüştü. Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla eşine 10 el ateş edip, öldürdü ardından aynı silahla kendisini de başından vurdu. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslı Yılmaz'ın cenazesi ise 2 gün önce Malatya'da toprağa verildi. 3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ Hastanede tedaviye alınan Hüseyin Emre Yılmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hüseyin Emre Aslı Yılmaz Kırşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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