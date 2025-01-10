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"Mesleki Yarışmalar İl Finali" ödül töreni Sorgun'da yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 40 yılı aşkın bir süredir düzenlenen ve gelenekselleşen "Mesleki Yarışmalar İl Fiinali" ödül töreni Sorgun ilçesinde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 40 yılı aşkın bir süredir düzenlenen ve gelenekselleşen "Mesleki Yarışmalar İl Fiinali" ödül töreni Sorgun ilçesinde yapıldı.

Şehit Nusrat Atmaca Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine, Kaymakam İhsan Emre Aydın, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr Abdulkadir Dindar, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İlçe Müftüsü İsa Yaykın, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İl Müftüsü Ali Gülden, Türkiye geneli, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik, milli eğitimin genel amaçları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin kuruluş misyonu çerçevesinde düzenlenen mesleki yarışmaların, okullarda öğrenim gören öğrencilerin ilgili kabiliyetleri doğrultusunda yetişmesini sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek yetkinlik ve öz güvenlerini kazanmayı amaçladığını belirtti.

Genç Seda Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma, Genç Nida Kuran-ı Kerim Güzel Okuma, Genç Nida Hafızlık, Genç Muhafızlar Hafızlık, Genç Bilaller Ezan Okuma ve Genç Hatipler Minberde Hutbe yarışmaları düzenlendiğini aktaran Gülden, yarışmaların her aşamasında öğrencilere katılım ve başarı belgeleri ile çeşitli ödüller takdim edildiğini bildirdi.

Bu yarışma kapsamında Sorgun'da 5 farklı mekanda 11 farklı kategoride yapılan il finallerine 128 öğrencinin katıldığını belirten Gülden, "71 danışman öğretmen öğrencilere rehberlik etmiş, 25 jüri üyesi görev almış, 21 personel sahada, organizasyon ve denetim masalarında görev yapmıştır. Yarışmalarda dereceye giren tüm öğrencileri kutluyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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