Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri günde 7 bin ekmek üretiyor

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fırında ekmek üretmeyi öğrenen öğrenciler, mesleği öğrenmenin yanında kazandıkları parayla aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Lisenin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü bünyesinde bir süre önce kurulan endüstriyel ekmek üretim tesisinde öğretmenlerin koordinesinde öğrencilere ekmek pişirilmesi öğretiliyor.

Tesiste günlük 7 bin ekmek, poğaça ve simitler, pansiyonlarda kalan ve taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilere veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, ekmek fırınının Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilde hayata geçirmeyi planladığı proje kapsamında yapıldığını aktardı.

Fırını kurup üretime başladıklarını belirten Kökrek, şunları kaydetti:

"Ekmek fırınımızın bulunduğu okulda aynı zamanda taşımalı öğrencilerimiz için yemek yapılıyor. Temel amacımız öğrencilerimizin üreterek hem para kazanması hem de mezun olduğunda iyi bir meslek elde etmiş olmasıdır. Bu öğrencilerimiz mezun olduklarında aldıkları diploma teknisyenlik yerine geçmektedir. Bu diplomayla iş yeri de açabilmektedirler. Öğrencilerimiz bu üretimi gerçekleştirirken aynı zamanda asgari ücretin en az üçte bir oranında ücret kazanıyorlar. Bu şekilde aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar."

Kökrek, ihtiyaca göre her geçen gün üretim kapasitesini artıracaklarını anlatarak, "Günlük 2 vardiya şeklinde çalışırsak üretim kapasitesi 50 bin ekmektir. Şu an günlük 7 bin ekmek üretiyoruz. Zaman içerisinde günlük 50 bin ekmek üretmek için kapasitemizi hızlıca artırıyoruz. Bu hedefe çok yakın bir zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. Öğrencilerimiz üreterek bu okullardan mezun oluyorlar ve aynı zamanda üretim kültürünü de kazanmış oluyorlar." diye konuştu.

Beyaz önlüklerini giyinerek ekmek yapan 10. sınıf öğrencisi Başak Yelkovan, ekmek ve diğer unlu mamulleri üretmeyi öğrendiklerini söyledi.