Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden LGS'de tarihi başarı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimlerin artarak devam ettiğini, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra savunma sanayi, siber güvenlik, yazılım, havacılık, medya gibi farklı alanlarda eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerine öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği belirlendi. Siber güvenlik alanında siber muhafızlar yetişen Pendik Teknopark MTAL, bu yıl ilk kez öğrenci alan Demirören Medya MTAL, ASELSAN MTAL, Arnavutköy İstanbul Havalimanı MTAL ve İTÜ MTAL yüzde 1'lik dilimle öğrenci alarak gençlerin tercihi oldu.

Aynı başarının yerel yerleştirmede de kendini gösterdiğine işaret eden Bakan Özer, "Bu, sadece sınavlı okullarda değil aynı zamanda sınavsız, yerel yerleştirmede de özellikle TOBB'la, İSO'yla İTO'yla, ATO'yla, ASO'yla iş birliği içerisinde yürütmüş olduğumuz meslek liselerinde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını görüyoruz. Gerçekten mesleki eğitime sektör temsilcilerini ne kadar dahil edersek süreçlerin ne kadar başarılı bir şekilde yönetildiğini göstermesi anlamında da çok kısa sürede meyvesini veren bir sonuçla karşı karşıyayız. İnşallah bu iş birliklerini arttırarak, güçlendirerek mesleki eğitimi çok daha güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.