Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 'Dene, Keşfet, Meslek Lisesiyle Üret' etkinliği ile mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 8. sınıf öğrencilerine tanıtıldı. Etkinlikte, öğrenciler okullarını ve alanlarını tanıttı, eğitimciler meslek liselerinin önemine vurgu yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve alanlarının 8. sınıf öğrencilerine tanıtılması amacıyla "Dene, Keşfet, Meslek Lisesiyle Üret" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Tanıtım ve Yönlendirme Komisyonu koordinatörlüğünde, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, İstanbul'daki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören öğrenciler, okullarını ve alanlarını 8. sınıf öğrencilerine tanıttı.

Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, eğitimciler olarak gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için çalıştıklarını söyledi.

Meslek liselerinin, öğrencilerin yeteneklerini somut becerilere dönüştürme noktasında imkan sunan kıymetli kurumlar olduğunu belirten Aydın, bu okullarda yalnızca teorik bilgilerin değil, uygulamalı beceri eğitimlerinin de verildiğini kaydetti.

Aydın, "Öğrencilerimiz, atölyelerde, laboratuvarlarda, gerçek iş ortamlarını simüle eden alanlarda öğrenim fırsatı bulmaktadır. Ayrıca ortaokul öğrencilerimizin mesleki eğitimle tanışmasını sağlamak amacıyla, meslek liselerimizde zanaat atölyeleri açıldı." dedi.

Meslek liselerinin, üniversiteye giden yolda artık bir engel değil, fırsat kapısı olduğunu vurgulayan Aydın, "Bugün meslek lisesi mezunlarımız, istedikleri takdirde alanlarında ön lisans ve lisans eğitimlerine devam edebiliyor, kendi işlerini kurabiliyor, hatta dünya çapında projelere imza atabiliyor." diye konuştu.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Program kapsamında 26 alanda dene yap atölyesi gerçekleştirilerek, toplam 2 bin 850 öğrenciye tanıtım yapıldı.

Tanıtım programı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Futbolcular bayram edecek! Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'a çılgın prim

Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'a çılgın prim
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti

İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.