Mesleki Gelişim Samsun Fuarı açıldı: Meslek liseleri projeleriyle görücüye çıktı - Haberler

SAMSUN (İHA) - Mesleki Gelişim Samsun Fuarı açıldı: Meslek liseleri projeleriyle görücüye çıktı

SAMSUN Samsun'da 54 mesleki ve teknik Anadolu lisesi "Mesleki Gelişim Samsun Fuarı"nda stant açarak okullarını tanıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası Çalışma Takvimi" doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordine ettiği "Samsun Mesleki Beceriler Fuarı" başladı. Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen fuar, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara katılan okullar teknoloji, iletişim, gıda, spor, el sanatları ve sağlık alanlarında yaptıkları projeleri ziyaretçilere anlattı.

Açılışta töreninde ilk konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Fuarımız içeriğinde bilişim, ziraat, hukuk ve güzel sanatlar sahalarında söyleşi, tanıtım ve konser gibi etkinliklerimiz olacak. Mesleki ve teknik eğitim alanına yönelme, bu alanda ortaya konulan girişim ve deneyimler, mesleki ve teknik eğitimin öğrencilerimize hangi kapıları açacağı ile ilgili önemli enformasyon çalışmalarımız gerçekleştirilecek. 2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz Samsun Mesleki Gelişim Fuarı'nın tüm bu yönlerden etkili, verimli, geniş kapsamda karşılığı bulunan bir platform olmasını arzu ediyoruz" dedi.

"Hemen iş imkanına kavuşulan mesleki ve teknik eğitime yönelmek lazım"

Akabinde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Geleceğimiz için çok önemli bir gün olduğunu ifade etmek istiyorum. Mesleki ve teknik eğitim bizlerde hep yıllardır beri tartışılır. Özellikle geçtiğimiz 20-30 yıl öncesinde bu anlamda çok ciddi siyasi tartışmalar da yaşanmıştır. Türkiye'nin geldiği noktada, çağı yakalama noktasında teknoloji üreten, sistem üreten hemen hemen her alanda üretimi başarmakta olan, birçok alanda da dünya ile yarışan Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimini daha çok lise ve ortaokul düzeyine tasarlamak zorundayız. Gereğini yapmak durumundayız. Samsun şu anda bölgenin merkezidir. Türkiye'nin geleceği açısında da bu alanda rol alacak şehirlerden bir tanesidir. Şimdi öyle bir döneme geliyoruz ki yükseköğretime yönelmeden daha kısa sürede meslek edinerek maddi imkanlara hemen hemen kavuşacak gençlerimizi lise döneminde yetiştirmek zorundayız. Samsun'da ihracatımız geçen yıl 650 milyon dolardan bu yıl 1 milyar 325 milyon dolara çıktı. Hemen hemen küçük ihracatçılarımız da ihracat yapar hale geldi. Bizim mesleki anlamda istihdam bürolarımız var. Talep edilen işgücünü temin edemiyoruz. İş isteyen çok ama meslek yok. Üniversiteye gitmek artık devlet memurluğunun yüzde 70-80'i deme dönemi de bitiyor. O zaman hemen iş imkanına kavuşulan mesleki ve teknik eğitime yönelmek lazım" diye konuştu.

"Mesleki eğitim yeniden hak ettiği yere kavuşuyor"

Son olarak konuşmasını yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise "Her organize sanayi bölgemizi bir meslek lisemizle afiliye etmek suretiyle irtibat noktaları oluşturduk. Bunun haricinde atölyelerimizin içlerinin doldurulması, öğretmenlerimizin kalifikasyonlarının artırılması, öğrencilere de yeni teşviklerin de artırılması önümüzdeki süreçte inşallah mesleki eğitimde başarıya ulaşacağımızı ve eskiden olan parlak yıllara tekrar döneceğimizi gösteriyor. Çünkü biliyoruz ki 30-40 yıl önce mesleki eğitim okulları çok daha önemli bir konumdaydı. Ancak zaman içerisinde sınav sisteminin getirdiği mecburiyetten dolayı meslek liselerimiz biraz daha aşağı doğru iner gibi oldu ama şu andan itibaren mesleki eğitim yeniden hak ettiği yere kavuşuyor. Bizler Nitelik İstihdam Geliştirme Merkezini kuruyoruz. İnşallah yakın bir zamanda böylesine yoğun bir kalabalıkta sizlerin de katılımı ile onun da açılışını yapmış olacağız. Sanayicilerle öğrencilerimizi birleştirme adına danışma kurulları oluşturuyoruz. Bunun değişik okullarımızda başladık. Mesleki eğitimin, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe layıkıyla hazırlanmasında, çağın donanım ve gerekliliklerine haiz nesiller olarak yetişmesinde belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda doğru adımları zamanında ve kararlılıkla atmanın medeniyet yarışında olmamız gereken seviyeyi yakalamamız bakımından olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol stantları gezdi. Vali Dağlı ve Başkan Demir Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iletişim öğrencilerine özel röportaj verdi. Akabinde tek tek stantları gezen protokol üyeleri yapılan projelerle bilgi aldı. Katılanlara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise müzik ziyafeti verdi. Açılışa İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve il müdürleri de katıldı.