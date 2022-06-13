Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın konuşması SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması'na katıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın konuşması SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Sektörler Buluşması'na katıldı. AA / Mustafa Çavuş - Güncel Çiğdem Karaaslan Zülkif Dağlı AK Parti Güncel Haberler

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