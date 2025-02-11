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Meslek stajı için Romanya'ya gidecek öğrencilere yönelik toplantı
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Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında, Atkaracalar Şehit Hakkı Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ilgaz Emel Oktay Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, mesleki stajlarını gerçekleştirmek üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gideceği belirtildi.

Elektrik elektronik alanında eğitim gören 4 öğrenci ve 1 refakatçi ile hasta ve yaşlı bakımı alanında staj yapacak 5 öğrenci ve 1 refakatçiden oluşan 11 kişilik kafilenin 21 gün Avrupa standartlarındaki mesleki eğitim programına katılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışı hareketliliği öncesinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Kendir başkanlığında hazırlık toplantısı düzenlendi. Toplantıda, AB birimi proje uzmanları Eda Coşgun ve Duygu Hamlı'nın katılımıyla öğrencilerin staj sürecinde karşılaşabilecekleri durumlar değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ projeleri aracılığıyla öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya ve geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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