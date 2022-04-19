Meslek Lisesi talebi Vali'ye iletildi

TORBALI, İZMİR (Bültenler) - Nisan ayının başında Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüşen Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Torbalı'ya okul yapacağını duyurmuştu. Yapılacak olan okulun meslek lisesi olması için dün önemli bir görüşme gerçekleşti. İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Kaymakam Ercan Öter, Belediye Başkanı Mithat Tekin, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. Meslek Lisesi talebini Vali Köşger'e ilettiklerini açıklayan Olgun "Sayın Valimiz İl Milli Eğitim Müdürümüze meslek lisesi için talimat verdi" dedi. Özellikle metal, mobilya, makine, ısıtma-soğutma bölümlerini içerisine alan bir meslek lisesi yapımı için çalışma başlattıklarını ifade eden Olgun "Yapılacak meslek lisesi ile fabrikalarımızın ara eleman sorunu sona erecek" dedi.

ARA ELEMAN SORUNU ÇÖZÜLECEK

Torbalı sanayisinin en büyük sorununun ara elaman olduğunu ifade eden Olgun, "Fabrikalarda talaşlı imalatta çalışacak 10 bin elamana ihtiyacımız var. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu müjdeyi verdi, TOBB ilçemize okul yapacak. Bu okulun meslek lisesi olması için valimize çıktık, talebimizi ilettik. Valimiz olumlu karşıladı. Talep Ankara'ya ulaşır ulaşmaz milletvekilimiz Sayın Atilla Kaya ile birlikte Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in kapısını çalacağız. Gerek derslikleri gerekse de uygulama sınıfları ile Torbalı'ya tam teçhizatlı bir meslek lisesi kazandırılması için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız" dedi. Torbalı'nın üretim kapasitesi ile Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geldiğini ifade eden Olgun sözlerini şu şekilde noktaladı: "Eğer fabrikalarımız için yetişmiş ara elman yetiştiremezsek sanayicinin yatırım hevesi sekteye uğrayacak" dedi.