MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN İYİLİK ZİNCİRİ

İZMİR Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iyilik hareketi kapsamında düzenlenen 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor. Öğrenciler, dezavantajlı ailelerle buluşarak kendi ürettikleri 170 giysiyi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde hayata geçirilen 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında İzmir'in Buca ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iyilik hareketi başlattı. 6 farklı bölüm ve proje ile öğrenciler, okulun bulunduğu bölgede ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

Moda tasarım bölümü öğrencileri de okul çevresinde yaşayan ailelere ulaşıp giysi temini sağlıyor. Çocuk kıyafetlerinden eşofmanlara, gömleklerden hırkalara kadar çok sayıda giysi üreten öğrenciler, dezavantajlı ailelerle buluşarak kendi ürettikleri 170 giysiyi verdi. Öğrenciler, hem üretimin her aşamasında rol aldı hem de iyilik hareketinin öncüsü oldu.

'6 FARKLI BÖLÜM, 6 FARKLI PROJE'

Okulda yapılan projeler hakkında bilgi veren Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Halime Yiğit Gökdeniz, "Okulumuzda 6 farklı alanımız var. Her alanımız proje kapsamında farklı uygulamalar gerçekleştirdi. Yiyecek içecek bölümündeki öğrencilerimiz ailelerin de olduğu bir yemek yarışması düzenliyor. Hasta yaşlı bakım hizmetleri alanımızdaki öğrencilerimiz kendi mahallelerinde yer alan yaşlı ve hasta kişilerin evlerine bir hafta boyunca her gün ziyarete gitti. Tansiyonlarını ölçüp sağlık konusunda bilgilendirme yaptı. Dört kişiyi de hastaneye sevk ederek tedavilerinin başlamalarına yardımcı oldu. Çocuk gelişimi ve eğitim alanında öğrencilerimiz el kuklaları yapıyor ve kendi mahallelerindeki çocuklu ailelere ulaştırıyor. Grafik tasarım alanımızda ise öğrencilerimiz kırtasiye malzemesi satan işletmelerle görüşerek çocuklara oyuncak temin ediyor. Bilişim teknolojileri alanımızdaki öğrencilerimiz öğretmenleriyle çalışarak güvenli internet kullanımı ile ilgili ailelerimize bilgilendirme yapıyor. Moda tasarımı bölümü öğrencilerimiz de ürettikleri giysileri ailelere ulaştırıyor" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN FARKINDALIĞINI ARTIRDI'

Öğrencilerin belirlenen ailelerin ihtiyaçları için giysi ürettiklerini dile getiren Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü Şefi Birgül Dinçer, "Moda tasarımı alanı olarak biz öğrencilerimize çizim, çizimleri ürüne dönüştürme, kalıp, drapaj konularında dersler veriyoruz. 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında işletmelerimizden destek aldık. Kumaş ve yardımcı malzemeler desteğinin ardından çevremizdeki aileleri belirledik. Öğrenciler ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda giysiler üretti. Bu proje öğrencilerin hem üretime katılmasını hem de farkındalık sahibi olmalarını sağladı" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİZİ İYİ HİSSEDİYORUZ'

Moda tasarım bölümü öğrencilerinden Ebrar Öz, "Derslerimizde kalıp çıkarıp onları dikiyoruz. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz uygulama sayesinde pek çok kişiye yardım ettik. Ben projede çocuk gelinliği, eşofman ve tişört ürettim. İnsanlara katkı sağlamak kendimizi iyi hissettiriyor. Kendimizle gurur duyuyoruz. Bir kumaş parçasının kıyafete dönüşmesi ve birilerine faydalı olması bizler için sevindirici" dedi.

Öğrencilerden Sümeyra Gündüz ise "11'inci sınıf öğrencisiyim. Moda tasarım bölümü çocukluk hayalimdi bu yüzden bu bölümü tercih ettim. Gömlek, pantolon, çocuk elbisesi gibi temel kıyafetleri üretiyoruz. Ben projenin ütü bölümünde yer aldım. Dikilen gömlekleri ütüledim ve ailelere ulaştırılmasını sağladım. Hem yaparken öğreniyoruz hem de yardım etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel