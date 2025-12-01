Haberler

Meslek Lisesi Öğrencileri 27 Ülkeye Oto Yedek Parça İhraç Ediyor

Bursa'da bulunan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Makine Teknolojisi Alanı'nda eğitim gören 300 öğrencinin ürettiği oto yedek parçalarını ABD, Kanada, İngiltere, Almanya ve daha birçok ülkeye ihraç ediyor. Okul, hem yurtiçinde hem yurtdışında üretim yaparak mesleki eğitimi destekliyor.

Meslek lisesinden 27 ülkeye yedek parça ihracatı

BURSA'da 7 farklı alanda eğitim veren Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (HTMAL), Makine Teknolojisi Alanı'ndaki 300 öğrencinin sipariş usulüyle ürettiği oto yedek parçası malzemeleri, ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor.

Osmangazi ilçesinde 50 dönüm arazi üzerine kurulan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Harita Tapu Kadastro, İnşaat Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Uçak Bakım alanlarında eğitim veriliyor. 7 farklı alanda eğitim gören 2 bin 500 öğrenci, tuğla örmesini de uçak bakımını da öğreniyor. İş garantisi olan Makine Teknolojisi Alanı ise öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

HAFTA SONU DA DERS GÖRÜP, ÜRETİM YAPIYORLAR

Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamında, Bursa'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıyla anlaşmalar yapılırken, Makine Teknolojisi Alanı'ndaki 300 öğrencinin, sipariş usulüyle ürettiği oto yedek parçası malzemeleri, ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor. Öğrenciler, ders zili çaldığı andan itibaren seri üretimine başladıkları malzemeleri, CNC ve kalıp makinelerinde işlemden geçiriyor. Makine Teknolojisi Alanı'nda hafta sonları da saat 22.00'a kadar hem ders veriliyor hem de üretim yapılıyor.

'YURT İÇİ VE YURT DIŞI PARÇA ÜRETİMİ YAPIYORUZ'

Makine Teknolojisi Alanı'nın bir fabrika gibi üretim yaptığını söyleyen Alan Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, "Otomotiv yan sanayisinde seri parça üretimi yapıyoruz. Sermaye kapsamında üretimimiz var. Hem yurt içi hem yurt dışına parça üretimi yapıyoruz. Bu sene tabi ki piyasa koşulları gereği imalatta düşüş var. Öğrenciler, seri üretime çok çabuk adapte oldu. Kolaylıkla seri üretim yapıyorlar. Ayrıca hafta sonu da çalışma olabiliyor" dedi.

'HEDEFİMİZ NİTELİKLİ, TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRMEK'

Döner sermaye faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli çalışmaları arasında bulunduğunu vurgulayan ve sektörle her alanda iş birliği içinde olduklarını söyleyen Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Oktay Güllü, öğrencilerin iş garantili eğitim gördüklerini belirterek, "Sabah 08.30'da açtığımız okulumuz, hafta sonu da dahil akşam 22.00'a kadar açıktır. Bu saatler arasında öğrenciler eğitim görüyor. Hedefimiz, nitelikli, teknik elemanlar yetiştirmek. Ama bununla sınırlı tutmuyoruz. Öğrencilerimizi dünyaya entegre etmek için farklı etkinlikler de yapıyoruz. Protokol yaptığımız çok sayıda işletme de var. Bununla birlikte mesleki eğitime destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
