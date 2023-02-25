Meslek lisesi moda tasarım öğrencileri depremzedeler için kolları sıvadı

İstanbul Avcılar'daki Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin üşümemeleri için sweatshirt, bebek battaniyesi ve bere üreterek bölgeye gönderdi.

İstanbul Avcılar'daki Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin üşümemeleri için sweatshirt, bebek battaniyesi ve bere üreterek bölgeye gönderdi.

Okul Müdürü Zeki Dikmen, AA muhabirine, mevsimin kış olması nedeniyle daha çok depremzedeleri sıcak tutacak ürünlerin üretimi üzerinde durduklarını söyledi.

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Şefi Ayşegül Yavuz da hazırladıkları ürünleri, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle Türk Kızılay aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirterek, "1600 adet sweatshirt, 40 adet bebek battaniyesi ve beresinin üretimini sıfır maliyetle gerçekleştirdik. Hibe kumaş alabilirsek bu çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz, 11. sınıflar ders kapsamında pantolon dikimine başlayacaklar. Bunları ders kapsamında üretip, deprem bölgesine ulaştırarak katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Öğretmen Esin Şeker de depremin hemen ardından "neler yapabiliriz" diye okulda konuyu önce kendi aralarında görüştüklerini, daha sonra malzemeleri olmadığı için arayış içerisine girdiklerini anlatarak, "Sağ olsun tekstil firmalarımız desek sağladılar, aracı oldular ve sweatshirt üretimini tamamladık." dedi.

Şeker, şöyle devam etti:

"Bir öğrencimiz bize pelüş getirdi ve bundan ne yapabiliriz diye düşündük ve oradaki bebeklere battaniye yaparız diye karar verdik. Öğrencilerimize duyurduk, onlar da sağ olsunlar katılım sağladılar, okula geldiler ve bu üretimi öğrencilerimizle, bölümdeki öğretmen arkadaşlarımızla ve okul yönetimindeki idarecilerin desteğiyle tamamladık. Kızılay aracılığıyla deprem bölgesine gönderdik."

Sosyal medyadaki paylaşımlarını gören öğrenci ve mezun olan birçok kişinin kendisini aradığını aktaran Şeker, "'Hocam bizler de yardım etmek isteriz. Ne zaman ihtiyacınız olursa geliriz, hazırız' dediler. Bu çok hoşuma gitti, çok gurur verici bir şey. Demek ki biz millet olarak böyle kenetleniyoruz ve yardımsever bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Moda tasarım teknolojileri 11. sınıf öğrencisi Gözde Bektaş ise kesim ve dikim alanında çalışmalara katıldığını anlatarak, "Öğretmenlerim sayesinde katılmak istedim. Hiçbir şey yapmasak bile bu tarz bir şeyle yardımım dokunsun istedim." dedi.

Reyhan Altay, "Milletimize daha iyi yardım etmek için elimizden geleni tek yürek olarak yaptık. Arkadaşlarım ve ben bu sayede mesleğimizi bir kez daha sevdik." şeklinde konuştu.

Elif Demirci de depremzedelere destek olmanın kendilerini onurlandırdığını ve sevindirdiğini dile getirerek, "İnsanlarımızın birbirine daha sımsıkı, iyi tutunabildiklerini ve sahip çıkabildiklerini gördük." ifadesini kullandı.