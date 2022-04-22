Meslek liselilerden İç Anadolu ikliminde Akdeniz iklimi ürünleri

ANKARA'da gün ışığından faydalanılması için 'etfe çatı' modeliyle tasarlanıp, yazılım sistemleriyle ısısı sabit tutularak Akdeniz iklimi oluşturulan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, sıcak bölgelere özgü muz, avokado, incir, limon, zeytin, hurma yetiştiriyor.

Etimesgut ilçesinde 343 öğrencinin eğitim gördüğü Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, muzdan avokadoya, incirden limona, zeytinden hurmaya kadar sıcak bölgelerde üretilen bitki ve meyveleri yetiştiriyor. İç Anadolu ikliminde Akdeniz iklimi ürünlerini yetiştirip, gelişim süreçlerini inceleme şansı buluyor. Okul müdürü Mustafa Aydın,

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Şifanur SANSAR- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel