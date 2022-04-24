Meslek liseliler ihtiyaç sahiplerinin iftar yemeği için mutfakta

SEFERİHİSAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, okulda pişirdikleri yemekleri ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi komşularının sofralarına ulaştırıyor.

Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Bilişim Teknolojileri ve Çocuk Gelişimi bölümlerinin bulunduğu lisede "Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında 4 yıl önce hayata geçirilen uygulamayla öğrenciler atölyede çeşitli yemekler hazırlıyor.

Geleceğin aşçıları ramazan ayında ise bu yemekleri iftar için mahalle muhtarları tarafından belirlenen, aralarında hasta, yaşlı, kendi yemeğini yapamayan ailelerin de olduğu komşularına götürüyor.

Malzemelerin hazırlanmasından yemek yapımına ve ailelere ulaştırılmasına kadar her aşamada görev alan öğrenciler, hem işin inceliklerini öğreniyor hem de yardımlaşma ve paylaşma duygusunu geliştiriyor.

Okul Müdürü Celal Tetik, AA muhabirine, bölümlerdeki öğrencilerin çevredeki insanlara faydalı ve bu anlamda örnek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Muhtar, okul aile birliği ve öğretmenlerle belirledikleri 20 ailenin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Tetik, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı içerisinde de bu ailelerimize iftar yemeği hazırlıyoruz. Ürettiğimiz bu ürünleri ailelerimize ulaştırıyoruz. Sağlıkla oruçlarını açmalarına vesile oluyoruz. Okul olarak çevremizdeki insanların mutlu olmasına katkı vermeye çalışıyoruz. Yiyecekleri öğrencilerimiz yapıyor. Aynı zamanda bu işteki sosyal ortağımız bir otel var, onların şefleri de geliyor. Yine kendi öğretmenlerimiz de çocuklara destek oluyor. Dağıtımı da biz kendimiz yapıyoruz. Hazırladığımız yemekleri belirlediğimiz ailelere ulaştırıyoruz. Bu mahalle Seferihisar'ın en eski mahallelerinden birisi. Dolayısıyla o eski evler ve eski evlerde oturan yaşlılar oluyor. Bizim hedef kitlemiz yaşlılar oldu."

Tetik, bilişim teknolojileri alanı öğrencilerinin de mahalleleri dolaşarak elektronik eşyalarında arıza olan yaşlılara hizmet verdiklerini, faturalarını elektronik ortamda ödemelerine yardımcı olduklarını anlattı.

"Yardımlaşmanın önemini biliyorum"

9. sınıf öğrencisi Gökhan Ürkmez de bu projeyi ilk duyduğunda çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yardımlaşmanın önemini biliyorum ve böyle şeyler beni çok mutlu ediyor. İnsanların yardımına koşmayı çok seven biriyim. Öğretmenlerimle konuşup bu projede yer almak istediğimi söyledim. Yemeklerimizi yaptıktan sonra kaplarımıza koyup ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz, hepsi de çok mutlu oluyor ve dua ediyorlar. Bu da insana mutluluk veriyor."

Mahalle sakinlerinden Hatice Duranlı (74) ise öğrencileri kapıda gördüğünde gençlik yıllarını ve çocukluğunu hatırladığını söyledi.

Öğrencileri kendi torunları gibi gördüğünü vurgulayan Duranlı, "Bu çocuklar geldiği zaman torunlarım gelmiş gibi hissediyorum. Gurur duyuyorum onlarla. Çok çok heyecanla bekliyorum. Torunlarım uzakta olduğu için bunlar benim manevi torunlarım değil öz torunlarım, hepsine çok çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Aile Birliği Başkanı İmdat Kesici de bu gibi projelerle meslek liselerinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi.