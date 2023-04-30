Meslek liseli öğrenciler, öğretmenleriyle bomba imha robotu geliştirdi

İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle insansız kara aracının üzerine dizayn ettikleri bomba imha robotu geliştirdi.

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında öğrenciler ve farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için ayrılan festival alanında Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin çalışmaları da yer aldı.

AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdikleri insansız kara aracını bomba imha robotu olarak dizayn eden ekibin projelerine ilgi yoğundu.

İnsansız kara aracının tanıtımını yapan 9'uncu sınıf öğrencisi Naim Efe Aytamka, AA muhabirine tasarladıkları araçla ilgili bilgi verdi.

Bomba imha aracının her türlü arazide hareket edebildiğini, paletleri sayesinde merdiven inip çıkabildiğini söyleyen Aytamka, "İnsanların giremediği, deprem yangın veya zehirli gaz bulunan alanlara girip bir nesneyi alıp çıkması ya da bir bombayı alıp güvenli bölgeye götürmesi için tasarlandı." dedi.

Aytamka, geliştirdikleri insansız kara aracının üzerinde yer alan, bomba imhası için tasarlanan hareketli modüler parçanın çıkarılarak farklı amaçlar doğrultusunda modernize edilebileceğini anlattı.

"Üzerindeki sistemi komple değiştirebiliyoruz"

Aracın geliştirilmesinde öğrencilerine teknik ve mekanik bilgiler konusunda danışmanlık yapan öğretmen Erdinç Coşkun da cihazın tasarımı, parçalarının temini, imalatı ve test evresinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü söyledi.

Bir yıl içinde öğrencileriyle aracı kullanılabilir hale getirdiklerini ifade eden Coşkun, projede okulun makine, metal, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojisi bölümlerindeki öğretmen ve öğrencilerden oluşan 24-30 kişilik ekiple çalıştıklarını kaydetti.

İnsansız kara aracını tasarlarken insanlığa faydalı, yerli ve milli teknoloji kullanılarak üretim yapmayı hedeflediklerini söyleyen Coşkun, şöyle konuştu:

"Cihaz, bir bombayı bulunduğu ortamdan alıp daha güvenli bir ortama taşıyabilir ama aynı şekilde biz bunun üzerindeki sistemi komple değiştirebiliyoruz. Yani gripper (kıskaç) olan yere bir kamera sistemi koyduğumuz zaman ortam gözlemesi, ortam izlemesini gerçekleştirebiliyor ya da yangın söndürme sistemi için bir su püskürtme sistemi monte ettiğimizde bu sefer yangına müdahale aracı olarak kullanabiliyoruz. Zehirli gazların bulunduğu bir ortamdan bir canlıyı ya da cismi çıkartmak istediğimizde yine kıskaç sistemiyle bunu dışarıya alabiliyoruz, enkazda kullanabiliyoruz. Paletli bir araç olduğu için arazi ortamlarında hareket edebiliyor. Merdiven inip çıkıp, engel aşabiliyor. Birçok amaçla kullanmak, insanlığa faydalı olması için düşünüp tasarlayıp geliştirdiğimiz bir araç."

Coşkun, aracın patentini aldıklarını, bundan sonra öğrencileriyle "insansız deniz aracı" tasarlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.