Haberler

Meslek Liselerinin Üretim Kapasitesi 5 Yılda 20 Kat Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri, doğrudan üretim yaparak son 5 yılda döner sermaye gelirlerini 7,1 milyar liraya çıkardı. Eğitim müfredatı yeniden yapılandırılırken, pratik eğitim fırsatları artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinin doğrudan üretim yapmasıyla döner sermaye gelirleri, son 5 yılda yaklaşık 20 kat artarak geçen yıl 7,1 milyar liraya yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, meslek liseleri, yalnızca eğitim verilen kurumlar değil, doğrudan üretim yapan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan merkezler haline geldi.

Bu kapsamda meslek liselerinde üretimin hız kazanmasıyla 2019'da 356 milyon lira olan döner sermaye gelirleri, geçen yıl 7,1 milyar liraya yükselerek son 5 yılda yaklaşık 20 kat artış gösterdi.

Gelirlerin büyük bölümü atölyelerin modernizasyonu, makine-teçhizat yenilemesi ve öğrencilerin pratik eğitim süreçlerine aktarılıyor. Böylece öğrenciler gerçek üretim ortamında mesleki beceriler kazanarak iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanıyor.

Yeni uygulamalar mesleki eğitimi güçlü bir paydaş işbirliği zeminine taşıdı

Bakanlığın 40'tan fazla ilde sanayi, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ve sektör temsilcileriyle yaptığı istişareler sonucunda hazırladığı "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi", geçen yılın ağustos ayında yürürlüğe girdi.

Belge, erişim, iyileştirme ve istihdam ekseninde 74 strateji içeriyor. Mesleki eğitimdeki yeni uygulamalar, bu yerleri sadece eğitim alanı olmaktan çıkarıp güçlü bir paydaş işbirliği zeminine taşıdı.

Geçen yıl 11, bu yıl ise 1 yeni atölye daha açılarak üretim kapasitesi genişletildi.

Savunma sanayisinin nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi (ELMAS Programı) kapsamında 12 ildeki 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesi sektöre entegre edildi.

Ayrıca "sektör içi okul", "sektöre entegre okul", "ihtisas MTAL" ve "Bölge MTAL" uygulamalarıyla eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirildi. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında da 21 ilde 22 Bölge MTAL hayata geçirildi.

Mesleki eğitim müfredatı yeniden yapılandırıldı

Ayrıca mesleki eğitimde ortaokul öğrencilerinin yeteneklerini erken yaşta keşfetmeleri amacıyla "Zanaat Atölyeleri" kuruldu. Bu kapsamda 12 alanda 147 modüler kurs programı uygulamaya alındı ve öğrencilerin mesleklerle uyumunu tespit etmeyi amaçlayan "Mesleki Eğilim Belirleme ve Beceri Ölçme Bataryası" geliştirildi.

Mesleki eğitim müfredatı, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yeniden yapılandırıldı.

Bu kapsamda yapay zeka, endüstriyel kalite kontrol ve havacılık-uzay teknolojisi gibi alanlarda yeni bölümler açılırken, ülkenin 7 bölgesinde planlanan gastronomi liselerinin ilk örnekleri ise İstanbul ve Erzurum'da açıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.