Meslek Liseleri Gelecek İçin Tanıtıldı

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Mesleğim Geleceğim Projesi" kapsamında Meslek Liseleri Lansmanı düzenlendi.

Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte 11 meslek lisesi, yürüttükleri projeleri sergileme fırsatı buldu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, meslek liselerinin güçlenmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Daha önce meslek lisesi mezunları ile sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinlik düzenlediklerini anlatan Şahin, "Meslek liselerini güçlü kılmak, Türkiye'nin geleceğini güçlü kılmak anlamına geliyor. Biz, Antalya'da bunun için gerçekten gayret sarf ediyoruz." dedi.

Ortaokul öğrencilerini ve velilerini etkinlikte ağırladıklarını belirten Şahin, etkinlik sayesinde ailelerin meslek liseleri bölümlerini, alanlarını ve uygulamalarını yakından görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Şahin, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilinçli tercih yapmalarına katkı sunduğunu vurgulayarak, meslek liselerine ilgiyi ve niteliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Öğrencilerimize meslek liselerini tanıtmak istedik"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş de projenin, kentteki mesleki eğitime verilen önemin göstergesi olduğunu belirtti.

Düzenlenen etkinliğin amacıyla ilgili konuşan Eriş, "Bu projeyle hem görünürlüğümüzü artırmak hem de yaklaşan sınav ve tercih dönemi öncesinde velilerimize ve öğrencilerimize meslek liselerini tanıtmak istedik." dedi.

Kent genelindeki 87 meslek lisesinde yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Eriş, lansmana merkez ilçelerdeki 11 okulun katıldığını dile getirdi.

Etkinlikte 20 farklı meslek alanından öğrencilerin uygulamalı çalışmalar sergilediğini anlatan Eriş, "Motor bölümünden uçak bakımına kadar birçok alanda öğrencilerimizin faaliyetlerini burada görme imkanı sunuyoruz. Dönütler olumlu. Bunu daha da yaygınlaştırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Eriş, benzer etkinliklerin 1-3 Temmuz tarihlerinde kentin farklı alışveriş merkezlerinde de yapılacağını sözlerine ekledi.