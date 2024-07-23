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Mesleğin son temsilcilerinden: 30 yıldır el yapımı yorgan, döşek ve yastık yapıyor

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Tunceli'de 30 yıldan bu yana yorgancılık yapan Cihan Kocamış, mesleğin son temsilcilerinden. Makine üretimi yorganların yaygınlaştığı kentte bu işi yapan birkaç kişi kalırken, Kocamış, mesleği çocuklarına öğretmek istediğini söyledi.

Mesleğin son temsilcilerinden: 30 yıldır el yapımı yorgan, döşek ve yastık yapıyor

TUNCELİ - Tunceli'de, 30 yıldan bu yana yorgancılık yapan Cihan Kocamış, mesleğin son temsilcilerinden. Makine üretimi yorganların yaygınlaştığı kentte bu işi yapan birkaç kişi kalırken, Kocamış, mesleği çocuklarına öğretmek istediğini söyledi.

Tunceli'de el yapımı yorgan, yastık ve döşek yapan Cihan Kocamış mesleği 1990'lı yıllarda Elazığlı ustasından öğrenmiş. Öğrendiği yorgancılığı uzun süre evinde yapan Kocamış 7 yıl önce de açtığı dükkanda bu mesleği sürdürüyor. Pamuğun yanı sıra yün de kullanarak yorgan, yastık ve döşek yaptığını belirten Kocamış, "Yünü burada temizleyip dolduruyorum. Pamuk temiz olduğu için direkt dolduruyorum" dedi.

Hazır yorganların çıkmasıyla yün ve pamuk yorganların unutulduğunu belirten Kocamış, "Döşeklere pek rağbet yok ama yorgan rağbet görüyor. Bunun dezavantajı yünü bir süre sonra çıkarıp yeniden doldurmak gerekiyor. Hazır yorganı makineye atıp yıkayabiliyorsun. Ancak sağlık açısından yün ve pamuk yorgan daha iyi" diye konuştu.

Kendisinden sonra da mesleğin devam etmesini istediğini ifade eden Kocamış, "Çocuklarıma öğretmeye çalışacağım. En azından mesleği sürdürürler" şeklinde konuştu.

Yaptığı işlerin içinde en fazla vaktini yorganın aldığını dile getiren Kocamış, "Yorgan 5 saate yakın zamanımı alıyor. Döşek iki saat kadar sürüyor. Yastık hazırlamak yarım saatimi alıyor" dedi.

Yaptığı ürünlere son zamanlara ilginin arttığını söyleyen Kocamış, Fransa ve Almanya gibi ülkelerden sipariş aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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