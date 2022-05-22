MESİRE ALANINDA YANGIN - Haberler

ADIYAMAN'da, mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Beşpınar Mesire alanında yangın çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kısa süreli paniğe neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel