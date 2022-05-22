MESİRE ALANINDA YANGIN - Haberler

MESİRE ALANINDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ADIYAMAN'da, mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Beşpınar Mesire alanında yangın çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kısa süreli paniğe neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel