MESİRE ALANINDA YANGIN - Haberler

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MESİRE ALANINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADIYAMAN'da, mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde bulunan Beşpınar Mesire alanında yangın çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kısa süreli paniğe neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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