Meşher, Anneler Günü'ne özel rehberli tur düzenliyor

Disiplinler arası sergi mekanı Meşher, "Göz Alabildiğine İstanbul : Beş Asırdan Manzaralar" sergisi kapsamında Anneler Günü'ne özel rehberli tur düzenleyecek.

Meşherden yapılan açıklamaya göre, sergiye katılan anneler çocuklarıyla keyifli bir gün geçirebilecek.

Sergide, İstanbul manzaralarını gösteren tablolardan, gravürlere, nadir kitaplardan albümlere, panoramik fotoğraflardan Yadigar-ı İstanbul objelerine 100'ün üzerinde nadide eser yer alıyor.

Küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı üstlenirken, serginin danışmanlığını ise Bahattin Öztuncay yapıyor.

Sergi, 12 Mayıs 15.00'te başlayacak ve sınırlı kontenjanı olan turun kayıtları "kayit@mesher.org" e-posta adresinden yapılabilecek.