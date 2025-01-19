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Mescid-i Nebevi'ye Ziyaretçi Akını

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Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde binlerce Müslüman, Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'de ibadet etti. Yarıyıl tatilini fırsat bilen Türklerin de umre ziyareti yaptığı gözlemlendi.

- Mescid-i Nebevi'ye ziyaretçi akını: Binlerce Müslüman dua etti

MEDİNE - Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde binlerce Müslüman, Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'de ibadet etti.

Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Medine'ye hicretinin ardından yaptırdığı Mescid-i Nebevi ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce kişi, 41 kapısı, 2 bin 540 penceresi ve 10 bin 520 kolonun bulunduğu Mescid-i Nebevi'de ibadette bulundu, Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kabrinde dua etti.

Öte yandan yarıyıl tatilini fırsat bilen çok sayıda Türk'ün de umre ziyareti yaptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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