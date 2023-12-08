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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de Gazze ve Mescid-i Aksa için dua edildi

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Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa için dua edildi. İmamlar, Filistin'deki iman kardeşlerine lütuf ve güvenlik diledi.

Mekke'deki Mescid-i Haram (Kabe) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa için dua edildi.

Suudi Arabistan'ın resmi kanalı El-İhbariye'nin X hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Buna göre, Mescid-i Haram İmam Hatibi Bender Belile, cuma hutbesinde, "Allah'ım, Filistin'deki iman kardeşlerimize lütufta bulun. Allah'ım, onları güvenliğin, ihsanın ve güvencen altına koy. Allah'ım, Mescid-i Aksa'yı koru ve onu kıyamet gününe kadar izzet ve yücelik içinde kıl." şeklinde dua etti.

Mescid-i Nebevi İmam Hatibi Hüseyin Al eş-Şeyh ise duasında, "Allah'ım saldırgan siyonistleri helak eyle. Allah'ım siyonistleri helak eyle çünkü onlar zulmettiler ve zarar verdiler. Allah'ım Gazze'yi koru." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gazze Mekke Aksa Dünya Güncel Haberler

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