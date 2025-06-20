Mescid-i Aksa'ya Cuma Namazı İçin Geçiş Engellendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen binlerce Filistinli, İsrail polisinin engeliyle karşılaştı. Sadece 450 kişi içeri alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyen binlerce Filistinli İsrail polisinin engeline takıldı.

İsrail, İran'a başlatılan geniş çaplı saldırıların ardından getirdiği olağanüstü hal kısıtlamalarını gevşetmesine rağmen cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Filistinlinin geçişine izin vermedi.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin yalnızca 450 civarında Filistinlinin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişine izin verdiğini belirtti.

İsrail, 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından getirdiği olağanüstü hal kısıtlamalarını çarşamba akşamı esnetmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, geçen hafta, İsrail polisinin olağanüstü hal tedbirleri kapsamında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına izin vermediğini duyurmuştu.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı

Üstsüz poz veren Sharon Stone, yine sınırları zorladı
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Fenerbahçe'de seçim öncesi ortalık karıştı! Aziz Yıldırım'dan ihraç talebi

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi bomba hamle: Ali Koç'u şahit gösterdi
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.