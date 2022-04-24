Mescid-i Aksa imamından, İsrail'in 'saldırı planlarına' karşı kutsal mabedi koruma çağrısı

Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya karşı "saldırı planlarının" sona erdirilmesi için Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine çağrı yaptı.

Sabri, başkanlığını yaptığı Kudüs Yüksek İslam Konseyi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler tarafından Mescid-i Aksa'ya yönelik son günlerde artan saldırıları değerlendirdi.

Şeyh Sabri, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının, "mübarek ramazan ayında Müslümanların duygularını dikkate almadığını" ve burayı "zamansal ve mekansal olarak bölmeyi" amaçladığını kaydetti.

Zamanını kutsal mabette nöbet tutarak geçiren Filistinlilerin, "ümmet adına Mescid-i Aksa'yı koruma ve savunma görevini yerine getirdiğine" işaret eden Sabri, "şehit verilmesi, tutuklama ve tehcirle sonuçlanan çatışmaların yaşanmadığı neredeyse bir gün bile geçmediğini" vurguladı.

Mescid-i Aksa hatibi, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine çağrı yaparak, "işgalci (İsrail) devletine karşı resmi düzeyde siyasi ve diplomatik eylemlerle baskı yapmak gibi gerekli çabaları göstermelerini, böylelikle işgal güçlerini durdurarak saldırgan planlarını boşa çıkarmalarını" istedi.

Sabri, Mescid-i Aksa'ya atıfta bulunarak da "İlk kıblemiz ve üçüncü büyük kutsal mekanımız olmadan İslam ümmetinin hiçbir değeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

İsrail güçleri, 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, 22 Nisan'da bir kez daha binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmıştı.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ekipleri tarafından söndürülmüştü.