Mescid-i Aksa İmamı: Gazze'deki Ateşkes Müslümanların Lehinedir

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının Müslümanların lehine olduğunu belirterek "Bunun devam etmesini istiyoruz." dedi.

Sabri, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Filistin'le alakalı yapılan girişimlerin ve komploların tek hedefinin Mescid-i Aksa olduğunu söyledi.

Dünyadaki 2 milyardan fazla Müslüman'ın Mescid-i Aksa sebebiyle Filistin'le bağlantısı olduğunu anlatan Sabri, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı Filistin'le alakalı tüm girişimler ve komploların tek sebebi 2 milyar Müslüman'ın Filistin'le, Mescid-i Aksa ile ilişkisini kesmek için yapılmaktadır. Filistin, Allah'ın kararıyla ruhi ve imani olarak isra ve miraç mucizesiyle beraber fethedilmiştir. Allah Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'yı birbirine bağlamıştır. Aynı zamanda Allah, Kudüs'ü de semaya bağlamıştır. İsra ve miraç mucizesi bize göstermektedir ki Kudüs yer ve sema arasında bir kapı olarak kabul edilmektedir. Semadan da yeryüzüne açılan bir kapıdır Kudüs. Bu da bütün peygamberlerin isra gecesinde gökyüzünden yeryüzüne inmesi sebebiyle oluşmuştur."

Sabri, işgalci İsrail yönetiminin, kendilerini rahatsız ettiği iddiasıyla gerek Mescid-i Aksa'da gerekse diğer mescitlerde ezan okunmasını yasaklama girişiminde bulunduğunu belirterek "Biz de diyoruz ki 'Bilal'in okumuş olduğu ezan Kudüs semalarında Allah-u ekber nidalarıyla okunmaya devam edecektir.' Yahudiler Kudüs mescitlerinde ezan okumayı yasaklatırsa eğer, Müslümanlar evlerinin çatılarından ezan okumaya devam edeceklerdir. Ezandan rahatsız olanlara diyoruz ki 'Eğer rahatsız oluyorsanız gidebilirsiniz.' Biz bu mübarek beldede nöbetçiler olarak kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Trabzon'un, Kudüs'e ziyaret düzenlenen illerin başında geldiğini dile getiren Sabri, "Türkiye'den Mescid-i Aksa'ya ziyarete gelenleri görünce çok mutlu oluyoruz. Zira Türkiye'den gelen kardeşlerimizin bizim yanımızda olduğunu çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabri, Gazze'deki ateşkesin devam etmesini istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yeni ortaya çıkan ateşkes Müslümanların lehinedir. Bunun devam etmesini istiyoruz. Özellikle Gazze halkı, Aksa halkı ve Müslümanlar için hayırlı olduğunu vurguluyoruz. Sizlerle devamlı bir arada olamasak bile ruhlarımız beraberdir. Zira ruhlarımız Allah'ın bir arada topladığı ordular gibidir."