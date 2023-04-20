Mescid-i Aksa İmam Hatibi, ramazanda Aksa'daki kalabalığın 'İsrail'e mesaj' olduğunu söyledi Açıklaması

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, ramazan ayında Aksa'da ibadet eden büyük kalabalıkların, "işgalcilerin saldırganlığı, provokasyonu ve ırkçılığı" gerçeğine ilişkin İsrail'e ve tüm dünyaya önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, ramazan ayında Aksa'da ibadet eden büyük kalabalıkların, "işgalcilerin saldırganlığı, provokasyonu ve ırkçılığı" gerçeğine ilişkin İsrail'e ve tüm dünyaya önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

Şeyh Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kudüslüler ramazan ayını coşku ve iyimserlikle karşıladı, şehri ışıklarla süsledi ve inanç atmosferinde Mescid-i Aksa'ya koştu. Ancak bu durum işgalcilerin hoşuna gitmedi. Bu nedenle sıkıntılar ve gerginlikler yaşandı, ardından da Mescid-i Aksa'ya saygısızlık edildi." dedi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi, bunlara rağmen Kudüs'teki Müslümanların sebat edip Aksa'da itikafa girebildiğini vurguladı.

"Bu yıl ve son iki yılda yaşanan sorun, Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın ramazan ayına denk gelmesi ve işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ayin gerçekleştirmek istemesinden kaynaklanıyor." diyen Şeyh Sabri, bunun da gerginliği zirveye taşıdığını ifade etti.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal ettiğini ve bir gecede 450'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını söyleyen Şeyh Sabri, ancak yine de bu yıl sabah, akşam ve teravih namazlarına katılımın önceki yıllardan daha fazla olduğunu ve bununla iftihar ettiklerini dile getirdi.

Şeyh Sabri, "Bu, Müslümanların mübarek Mescid-i Aksa etrafında ne ölçüde birleştiğini ve Filistin halkının Mescid-i Aksa'ya girme özlemini onaylamaktadır. Bu kalabalıklar, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğu ve buranın asla terk edilmeyeceğine dair işgalcilere önemli ve net bir mesajdır. Ayrıca bu durum, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların olduğu, işgalcilerin saldırganlık, provokasyon ve ırkçılık yaptığı gerçeğini anlamaları için tüm dünyaya da bir mesaj taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının son 10 gününde baskınların durduğuna ancak yeniden başlayabileceğine işaret eden Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa'ya karşı açgözlü oldukları için durmuyorlar ve onları caydıracak veya geri adım atmaya zorlayacak hiçbir siyasi veya resmi güç de yok. Dolayısıyla baskınlarını sürdürüyorlar." şeklinde konuştu.

Ramazan ayında 4 milyondan fazla kişi Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib de "Dört cuma namazı ve Kadir Gecesi dahil olmak üzere ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya gidenlerin sayısı 4 milyonu geçti." dedi.

Hatib, "Bu, geçmiş yıllara göre eşi benzeri görülmemiş bir sayı ve herkesin ifadesine göre çok şükür Kudüs İslami Vakıflar İdaresi durumu çok iyi yönetti. Namazlar, dini programlar, temizlik, hizmetler ve iftarlar açısından her şey eksiksiz yönetildi." diye konuştu.

İsrail yönetimi, işgal altında Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceğini açıklamıştı.

45 ile 55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-iAksa'ya gelebilmek için özel izin alması şartı koşulmuştu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları

İsrail güçlerinin, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'nin yanı sıra Lübnan'a da sıçrayarak bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere şiddet kullanarak müdahale ettiği ve buradakileri darbettiği görüntüler uluslararası alanda tepkiye yol açmıştı.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmış, çoğu Filistinlinin Aksa'ya girişi engellenmişti.