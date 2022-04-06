Mescid-i Aksa'da Teravih Namazı
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Filistinlier Teravih Namazı'nı Mescid-i Aksa'da avlusunda kılması KUDÜS - Kudüs'teki Müslümanlar, Ramazan ayının beşinci gününde teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Filistinlier Teravih Namazı'nı Mescid-i Aksa'da avlusunda kılması KUDÜS - Kudüs'teki Müslümanlar, Ramazan ayının beşinci gününde teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Müslümanlar, Teravih namazını Aksa Camii'nin avlusunda kıldı.