Mescid-i Aksa'da Teravih Namazı - Haberler

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Mescid-i Aksa'da Teravih Namazı

AA - Güncel
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Filistinlier Teravih Namazı'nı Mescid-i Aksa'da avlusunda kılması KUDÜS - Kudüs'teki Müslümanlar, Ramazan ayının beşinci gününde teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Filistinlier Teravih Namazı'nı Mescid-i Aksa'da avlusunda kılması KUDÜS - Kudüs'teki Müslümanlar, Ramazan ayının beşinci gününde teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Müslümanlar, Teravih namazını Aksa Camii'nin avlusunda kıldı.

Mescid-i Aksa'da Teravih Namazı

Mescid-i Aksa'da Teravih Namazı

Mescid-i Aksa'da Teravih Namazı

AA / Güncel

Teravih, Mescit, Kudüs, Aksa, Güncel, Haberler

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