Mescid-i Aksa'da Teravih Namazı

Filistinlier Teravih Namazı'nı Mescid-i Aksa'da avlusunda kılması KUDÜS - Kudüs'teki Müslümanlar, Ramazan ayının beşinci gününde teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Müslümanlar, Teravih namazını Aksa Camii'nin avlusunda kıldı.

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