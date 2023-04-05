Mescid-i Aksa'da kurban kesmeyi planlayan iki fanatik yerleşimci gözaltına alındı

İsrail polisinin Hamursuz Bayramı dolayısıyla Mescid-i Aksa'da kurban kesmeyi planlayan iki fanatik Yahudi yerleşimciyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinin Hamursuz Bayramı dolayısıyla Mescid-i Aksa'da kurban kesmeyi planlayan iki fanatik Yahudi yerleşimciyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri Yahudilerin 5-13 Nisan'da kutladığı Hamursuz Bayramı arifesinde Mescid-i Aksa'nın El-Esbat Kapısı (Aslanlı Kapı) yakınlarında kurban kesmeyi planlayan aşırılık yanlısı "Tapınak Dağına Dönüş" hareketine mensup iki kişiyi gözaltına aldı.

Fanatik Yahudi gruplar, Hamursuz Bayramı dolayısıyla takipçilerine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve cami avlusunda kurban kesme çağrısında bulunuyordu.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesi, İsrail polisinin pazartesi günü, Tapınak Dağına Dönüş hareketi lideri Rafael Morris'i, Mescid-i Aksa'da kurban kesmeye teşebbüs etmesi şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

Aşırılık yanlısı grup, Yahudi yerleşimcilere çarşamba günü için Mescid-i Aksa'da kurban kesme çağrısı yapmış, Mescid-i Aksa'da kurban kesenlere 20 bin şekel (yaklaşık 5 bin 600 dolar), kurban kesme teşebbüsüyle gözaltına alınanlara ise 5 bin şekel (yaklaşık 1400 dolar) verileceğini duyurmuştu.

Filistinli gruplardan "patlama" uyarısı

Öte yandan, Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Mescid-i Aksa'da gerilimin tırmanmasından ve cami avlusunda kurban kesilmesinin bir patlamaya yol açacağı uyarısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ve FHKC yöneticilerinden Cemil Mizhir, Gazze'de aileleri İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinlilere verilen iftarda yaptıkları konuşmada konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kasım, "İşgalcilerin Aksa'ya saldırma konusundaki ısrarı bir patlamaya yol açacak. İşgalciler, Aksa'ya karşı din savaşını tırmandırmakta kararlı." ifadelerini kullandı.

Mizhir de "Düşmana mesajımız şudur; Kudüs'te herhangi bir gerilimi tırmandırma veya Mescid-i Aksa'ya saygısızlık etme ve sözde adak kesme girişimi kapsamlı bir patlamanın kıvılcımı olacaktır." dedi.

Aşırılık yanlısı sözde Tapınak grupları, pazar günü, Hamursuz Bayramı kurbanı kesme simülasyonu düzenlemişti.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, onlarca fanatik hahamın katıldığı etkinlikte Yahudi yerleşimcilerin bayram arifesinde Mescid-i Aksa'da kurban kesmelerine hazırlık amacıyla küçük bir keçinin kesildiği kaydedilmişti.

30 Mart'ta 15 fanatik Yahudi haham, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup göndererek Hamursuz Bayramı kurbanlarını Mescid-i Aksa'da kesmelerine izin verilmesini talep etmişti.