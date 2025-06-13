Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kılınamayacak

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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal tedbirleri nedeniyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı açıklandı. Tüm kapıların kapatıldığı ve ibadetlerin sadece görevliler tarafından yapılabileceği belirtildi.

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından alınan olağanüstü hal tedbirleri gerekçesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığı bildirildi.

Olağanüstü hal tedbirleri kapsamında toplantıların yasaklanması gerekçesiyle Aksa'da ibadetlerin sadece görevliler tarafından yapılabileceği, cuma namazına cemaatin katılamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş ve çıkışların İsrail polisi tarafından kapatıldığı aktarıldı.

Filistin Vakıflar Bakanlığı, El Halil'deki İbrahim Camisi'nde de cuma namazının kılınamayacağını belirterek kutsal mekanlardaki İsrail ihlalinin durdurulması çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentlerinin giriş ve çıkışlarının İsrail askerleri tarafından kapatıldığı, bölgede Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan Yahudi yerleşimlerinde ise güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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