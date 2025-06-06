Mescid-i Aksa'da Bayram Namazı Coşkusu

Mescid-i Aksa'da Bayram Namazı Coşkusu
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını eda etti. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya gelen kalabalık, kısıtlamalara rağmen bayram namazını gerçekleştirdi ve bayramlaştı.

- Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı

KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Müslüman, cami avlusunda bayram namazı için saf tuttu. Kudüs semalarında sabah ezanıyla birlikte tekbir sesleri yankılanırken, Müslümanlar, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin dayattığı kısıtlamalara rağmen bayram namazını eda etti. Avludaki binlerce kişi namazın ardından bayramlaşarak, camiden ayrıldı.

Öte yandan, bazı Kudüslüler bayram namazının ardından mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / JERİES BASSİER - Güncel
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