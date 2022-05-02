Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı - Haberler

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Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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- Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı Filistin'de 200 bin kişi, bayram namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi.

- Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı

KUDÜS - Filistin'de 200 bin kişi, bayram namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi.

Filistin'de Müslümanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Bayram namazının vaizi Şeyh Muhammed Salim, namazın ardından yaptığı konuşmada Mescid-i Aksa'nın öneminden bahsederek, Mescid-i Aksa'nın İsrail işgalinden korunması için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu. Salim, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsaklara da selamlarını ileterek, serbest bırakılmalarını istediklerini dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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