- Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı

KUDÜS - Filistin'de 200 bin kişi, bayram namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi.

Filistin'de Müslümanlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Bayram namazının vaizi Şeyh Muhammed Salim, namazın ardından yaptığı konuşmada Mescid-i Aksa'nın öneminden bahsederek, Mescid-i Aksa'nın İsrail işgalinden korunması için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu. Salim, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutsaklara da selamlarını ileterek, serbest bırakılmalarını istediklerini dile getirdi.