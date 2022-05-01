Merzifon SYDV 994 haneye ramazan yardımında bulundu - Haberler

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Merzifon SYDV 994 haneye ramazan yardımında bulundu

AA - Hülya Turan - Güncel
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Merzifon SYDV 994 haneye ramazan yardımında bulundu

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 994 haneye 404 bin 450 lira ramazan yardımı yapıldı.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 994 haneye 404 bin 450 lira ramazan yardımı yapıldı.

Vakıf Müdürü Handan Ekinci Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında vakfın ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını söyledi.

Yardımın şehit yakınları ve gaziler ile ihtiyaç sahiplerini kapsadığını aktaran Bal, "Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden aktarılan ödenek doğrultusunda başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile vakfımızda kayıtlı aktif dosyası bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere toplam 994 haneye 404 bin 450 lira nakdi yardım yapılmıştır." dedi.

Devletin her zaman olduğu gibi bu ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Bal, sosyal devlet olmanın gereği olarak sürdürdükleri yardım faaliyetlerine, bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle devam edeceklerini kaydetti.

AA / Hülya Turan - Güncel

Ekinci, Şehit, Güncel, Haberler

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