Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Gürler tarafından OSB'de yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon OSB'nin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Karaaslan, OSB'nin ihtiyaçları ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, OSB'nin faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.