Merzifon MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi - Haberler

Merzifon MYO'da mezuniyet töreni düzenlendi Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi. Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi. MYO Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 2021-2022 akademik yılını başarıyla tamamlayarak mezun olan 294 öğrenci diplomalarını aldı. Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarı diledi. MYO Müdürü Doç. Dr. Mehmet Burak Bilgin de öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tören, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere ödüller verilmesi ve keplerini havaya atmalarının ardından sona erdi. Törene Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı. AA / Hülya Turan - Güncel Güncel Haberler

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