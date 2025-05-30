Merzifon Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

Merzifon Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Sultaniye Medresesi'nde düzenlenen serginin açılışına, Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Bakan, burada yaptığı konuşmada, Merzifon'un eğitimiyle, kültürüyle, sanayisiyle, tarihi dokusuyla ön plana çıktığını, Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslarda da başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

İnsan emeğinin olduğu her faaliyetin çok önemli olduğunu dile getiren Bakan, kursiyerleri ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Programa katılan protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra tarihi mekanda sergilenen sanatsal çalışmalar, dokuma işleri, resimler ve ahşap boyamalar gibi bir çok alanda yıl boyunca yapılan ürünleri inceledi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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