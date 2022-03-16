Merzifon'dan kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile eş güdüm halinde uygulanacak plan çerçevesinde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet konusunda ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan, köyleri ziyaret etti

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Karatepe ve Han köylerini ziyaret etti.

Güldoğan, ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların sorun, istek ve önerilerini doğrudan dile getirmelerine imkan vermek ve çözüm üretmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Güldoğan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ve İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Muslu eşlik etti.