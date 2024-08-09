Merzifon'da yapılan denetimlerde 8 araç trafikten men edildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 araç trafikten men edildi, 42 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimlerde 8 araç trafikten men edildi, 42 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezindeki ana arterlerde ehliyet, araç muayenesi, abartı egzoz, çevreye rahatsızlık verici yüksek ses ile müzik dinlenmesi, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimlerde 8 araç trafikten men edilirken, kurallara uymayan 42 sürücüye 206 bin 849 lira idari para cezası uygulandı.