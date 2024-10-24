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Merzifon'da Üreticiler Ucuz Tohum ve Gübre Desteği Talep Etti

Merzifon'da Üreticiler Ucuz Tohum ve Gübre Desteği Talep Etti
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Merzifon'da Tüm Üretici Köylüler Sendikası üyeleri, ucuz tohum ve gübre desteği için basın açıklaması düzenledi. Üreticiler, tarım desteklerinin artırılması çağrısında bulundu.

Merzifon ilçesinde, Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) üyeleri, ucuz tohum ve gübre desteğinin sağlanması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açıklamaya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Başkan Yardımcısı Mustafa Atak, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba, Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, sendika üyeleri, bazı köy muhtarları ile üreticiler katıldı.

Burada toplanan grup adına konuşan Tüm Köy Sen Merzifon Şube Başkanı Cem Acar, "Eskiden bir üründen kazanmasak birinden muhakkak kazanırdık. Şimdi hangisine baksak zarardayız. Tarım destekleri kapsamı ve miktarı artırılmalıdır." dedi.

Trafik denetimleri devam ediyor

Merzifon ilçesinde, trafik denetimleri sürüyor.

İlçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 883 araç sürücüsü kontrol edildi, 29 sürücüye kurallara uymadıkları için toplam 123 bin 967 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimde, 15 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Politika Merzifon Sendika Ekonomi Güncel Tarım

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