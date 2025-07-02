Merzifon'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Merzifon'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, biri çocuk dört kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İsa Karakoç (55) idaresindeki 34 HAG 455 plakalı hafif ticari araç, Merzifon-Gümüşhacıköy kara yolu Sarıköy mevkisinde Hüseyin Kizir (59) yönetimindeki 05 ABE 980 plakalı arpa yüklü traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçta bulunan Gülhayat Aydın (52) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü İsa Karakoç ile Birsen Karakoç (52), Öykü Karakoç (6) ve Uğurcan Elemen (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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