Merzifon'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Merzifon'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adem T. idaresindeki 05 DH 415 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolu Amasya Merzifon Havalimanı Kavşağı'nda, Ali Ü. yönetimindeki 19 AEL 250 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Elif T, İkra T, Şaziye Y, Sabire Ü, Şeyda D. ve Ceylan K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
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