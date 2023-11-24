Merzifon'da trafik denetimleri sürüyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik polisleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik polisleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik yoğunluğunun bulunduğu ilçe merkezindeki ana arterlerde emniyet kemeri, sürücü belgesi, cep telefonu ve plaka kontrolü yaptı.

Uygulamada 36 araç ve sürücüleri kontrol edildi. Abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren, trafik güvenliğini tehlikeye atan, plakasız ve sürücü belgesiz araç kullanan 6 sürücüye kurallara uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek için kontrollere devam edeceği bildirildi.